النجم الساحلي يهزم مبابان سوالوز بسهولة في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز الوافدان الجديدان كريم العواضي وماهر الحناشي هدفين ليقودا النجم الساحلي لفوز سهل 3-صفر خارج ملعبه على مبابان سوالوز، بطل سوازيلاند، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وافتتح لاعب الوسط العواضي التسجيل للنجم بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من إيهاب المساكني من ركلة حرة بعد ربع ساعة من البداية، وأضاف الحناشي الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 32.

وعزز المهاجم المخضرم أمين الشرميطي تفوق الفريق التونسي حين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 ليرفع النجم رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات.

ويحتل مبابان سوالوز المركز الثاني بأربع نقاط مقابل نقطتين لكل من زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنغولي، اللذين تعادلا دون أهداف في مباراة أخرى جرت، اليوم الثلاثاء.

دوري ابطال أفريقيا: ( النجم الساحلي 1 × 0 مبابان سوالوز ) – هدف النجم الأول ..#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/xLj4kAliN9 — أهداف المباريات (@LiveGoal01) July 17, 2018

وانضم العواضي والحناشي إلى النجم في فترة الانتقالات الحالية قادمين من الصفاقسي في انتقال مجاني، وقدّم الاثنان أداءً جيدًا في ظهورهما الأول مع الفريق القادم من سوسة.

دوري ابطال أفريقيا: ( النجم الساحلي 2 × 0 مبابان سوالوز ) – هدف النجم الثاني ..#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/kQ3A4ln4Kw — أهداف المباريات (@LiveGoal01) July 17, 2018