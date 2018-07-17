النجم الساحلي يهزم مبابان سوالوز بسهولة في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

النجم الساحلي يهزم مبابان سوالوز بسهولة في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

أحرز الوافدان الجديدان كريم العواضي وماهر الحناشي هدفين ليقودا النجم الساحلي لفوز سهل 3-صفر خارج ملعبه على مبابان سوالوز، بطل سوازيلاند، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وافتتح لاعب الوسط العواضي التسجيل للنجم بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من إيهاب المساكني من ركلة حرة بعد ربع ساعة من البداية، وأضاف الحناشي الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 32.

وعزز المهاجم المخضرم أمين الشرميطي تفوق الفريق التونسي حين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 ليرفع النجم رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات.

ويحتل مبابان سوالوز المركز الثاني بأربع نقاط مقابل نقطتين لكل من زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنغولي، اللذين تعادلا دون أهداف في مباراة أخرى جرت، اليوم الثلاثاء.

وانضم العواضي والحناشي إلى النجم في فترة الانتقالات الحالية قادمين من الصفاقسي في انتقال مجاني، وقدّم الاثنان أداءً جيدًا في ظهورهما الأول مع الفريق القادم من سوسة.

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