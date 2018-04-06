تعادل ثمين للمصري البورسعيدي على ملعب مونانا الغابوني في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تعادل المصري البورسعيدي 1-1 مع مستضيفه مونانا الجابوني في ذهاب الدور الثالث لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة.

ومنح أحمد جمعة مهاجم المصري التقدم لفريقه في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء باغتت حارس مونانا.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل عبر عبده أتشابو في الدقيقة 55 بضربة رأس.

وسيستضيف المصري مباراة العودة يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري باستاد بورسعيد ويحتاج خلالها للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور المقبل.

في نفس السياق تعادل فريق أنيمبا النيجيري، مع مضيفه بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ32.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي أنيمبا التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) يتأهل لدور الـ 32 الثاني لبطولة الكونفيدرالية، 16 فريقًا اجتازوا منافسات دور الـ 32 الأول، إضافة إلى 16 فريقًا ودّعوا منافسات دور الـ 32 لدوري الأبطال.

ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة.