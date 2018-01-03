موعد حفل جوائز الكاف 2017 والقنوات الناقلة ‎

يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن اسم الفائز بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، غدًا الخميس.

وتحتضن مدينة أكرا الغانية حفل توزيع جوائز “كاف”.

يبدأ الحفل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بالجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2017، حيث يتنافس المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب بروسيا دورتموند الألماني على حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

هل أنتم مستعدون؟

حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2017

#AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/bYCkGeezfp — CAF – عربي (@caf_online_AR) ٢ يناير، ٢٠١٨

وعلى جائزة أفضل مدرب يتنافس كل من الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، والمغربي حسين عموتة، مدرب الوداد المغربي، والألماني هوغو بروس، مدرب الكاميرون.

ويتنافس الأهلي مع الوداد المغربي على جائزة أفضل نادٍ بالقارة مع مازيمبي الكونغولي.

وتنقل قنوات “أون سبورت” حصريًا ومباشرة الحفل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.