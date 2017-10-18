مهاجم الإفريقي التونسي: فرصتنا كبيرة في الفوز بالكونفدرالية الإفريقية

قال صابر خليفة، مهاجم الإفريقي التونسي، إن فرص فريقه كبيرة في التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية” لأول مرة، لكن يتعين عليه أولًا الإطاحة بسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي من الدور قبل النهائي، يوم الأحد المقبل.

وفرض الإفريقي التعادل 1-1 على سوبر سبورت في جنوب إفريقيا مطلع الشهر الجاري، حيث تقدم خليفة من ركلة جزاء وتعادل صاحب الضيافة في الدقائق الأخيرة.

وتبدو فرص الإفريقي أكبر في بلوغ النهائي عند استضافة لقاء الإياب في رادس، وفي حال التأهل سيواجه مازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية أو الفتح الرباطي المغربي على اللقب.

وقال خليفة، لاعب مرسيليا السابق للصحفيين، اليوم الأربعاء: “تفصلنا خطوة عن النهائي وفرصتنا كبيرة في الفوز بالكأس، لكن يجب أن نركز أولًا على مواجهة سوبر سبورت”.

وأضاف: “التعادل 1-1 نتيجة غير مريحة خاصة أن المنافس يلعب خارج أرضه بشكل أفضل ويحقق نتائج جيدة ويسجل الأهداف خارج ملعبه، لكننا على استعداد تام ونعرف نقاط قوته وضعفه”.

وقال الجزائري مختار بلخيثر، الظهير الأيمن للإفريقي: “نحن مستعدون لكل السيناريوهات، ويجب أن نكون في قمة التركيز طيلة المباراة، ولن نقبل سوى بالتأهل على أرضنا ووسط جماهيرنا”.