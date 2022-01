استبعاد بيرسبوليس واستقلال طهران من دوري أبطال آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن نادي بيرسبوليس الإيراني لن يشارك في دوري أبطال آسيا في 2022، بعد سحب رخصته الخاصة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الأولى للأندية.

وسبق لبيرسبوليس المنتمي للعاصمة الإيرانية طهران التأهل مرتين لنهائي البطولة (2018 و2020) وهو واحد من ثلاثة أندية إيرانية استبعدهم الاتحاد القاري من المنافسة بعد سحب رخصهم بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة إلى جانب استقلال طهران وجول جوهر سيرجان.

🚨BREAKING🚨

Persepolis, Esteghlal and Gol Gohar Sirjan FC from Iran have now been declared ineligible to participate in the #ACL2022! https://t.co/0tE923m6xI

