استبعاد بيرسبوليس واستقلال طهران من دوري أبطال آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن نادي بيرسبوليس الإيراني لن يشارك في دوري أبطال آسيا في 2022، بعد سحب رخصته الخاصة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الأولى للأندية.

وسبق لبيرسبوليس المنتمي للعاصمة الإيرانية طهران التأهل مرتين لنهائي البطولة (2018 و2020) وهو واحد من ثلاثة أندية إيرانية استبعدهم الاتحاد القاري من المنافسة بعد سحب رخصهم بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة إلى جانب استقلال طهران وجول جوهر سيرجان.

🚨BREAKING🚨 Persepolis, Esteghlal and Gol Gohar Sirjan FC from Iran have now been declared ineligible to participate in the #ACL2022! https://t.co/0tE923m6xI — #ACL2022 (@TheAFCCL) January 7, 2022

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية: ”خلصت لجنة القبول إلى أن الأندية الثلاثة لم تستكمل المتطلبات الإلزامية للمشاركة.. وبناء عليه تحرم من الحصول على تراخيص المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022“.

وتأهل بيرسبوليس تلقائيا لدور المجموعات بعد فوزه بلقب الدوري الإيراني في الموسم الماضي بينما تأهل استقلال طهران للأدوار التمهيدية بعد احتلال المركز الثالث في الدوري.

ولم يتأهل جول جوهر سيرجان للبطولة، لكن هذا الإجراء الذي اتخذ بحقه يهدف إلى منع إشراكه بديلا لأي من الفريقين الآخرين المستبعدين.

تخفيض مقاعد الإمارات في دوري أبطال آسيا 2023.. والسعودية في الصدارة https://t.co/tyLEdMCwy5 pic.twitter.com/ZQXLhK6yba — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وسيتم الإعلان عن الفريقين البديلين لبيرسبوليس واستقلال طهران بعد استكمال ومراجعة إجراءات التراخيص.

وستسحب قرعة نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا في 17 يناير كانون الثاني الجاري.

وفاز الهلال السعودي بقلب النسخة الماضية من البطولة بعد انتصاره على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وصعد بيرسبوليس إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة 2021 لكنه خسر 0/3 أمام الهلال الذي نال اللقب فيما بعد، كما خسر الفريق الإيراني المباراة النهائية بنتيجة 2/1 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نسخة 2020.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، وكأس الاتحاد الآسيوي 2023.

وبحسب الاتحاد الآسيوي، جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021.

وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات، ومقعد في الدور التمهيدي.

وتم تخفيض مقاعد الإمارات لتحصل على مقعد واحد مباشر فقط في دوري أبطال آسيا، ومقعدين في التصفيات التمهيدية، بعدما كانت تحصل على مقعدين مباشرين ومقعدين في التصفيات.