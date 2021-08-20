سبب مشكلة عبدالرزاق حمدالله مع إدارة النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب الخلاف الذي نشب خلال الفترة الماضية بين نادي النصر السعودي، ومهاجمه عبدالرزاق حمدالله، ما اضطُر مدربه لإبعاده عن مباراة الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت في إن الخلاف الذي نشب مؤخرًا بين عبدالرزاق حمدالله وإدارة النصر بسبب إبلاغه بأنه مبدئيًا خارج قائمة الفريق التي ستخوض غمار منافسات دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى الجهاز الفني للنصر سيتخذ قراره النهائي بناءً على ما سيقدمه أبو بكر فينست في قادم المباريات، وهل سيستطيع تعويض حمدالله أم لا.

حقيقة الصفقة التبادلية بين النصر والاتحاد بمقايضة الحارس غروهي بالمهاجم عبدالرزاق حمدالله https://t.co/rUKNnQ0Qwm pic.twitter.com/HDKFAfpUvZ — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

وخسر النصر أمام الفيصلي 2/1 في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس، بعد أن تفوق 4/1 على ضمك في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون، يوم الخميس المقبل، على أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، في سبتمبر المقبل.

يذكر أن حمدالله أثار زوبعة كبيرة حول مستقبله، بعد أن كشفت تقارير إعلامية طلبه الانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد.

وقالت قناة 24 الرياضية، إن عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي تقدم بطلب لإدارة ناديه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

مسلي آل معمر: أتمنى أن الـ VAR كان يعمل بالفعل في مباراة النصر والفيصلي https://t.co/9PDzn0UTCk pic.twitter.com/mK71eyT6ux — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

وردَّ الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، على أنباء طلب عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد المهيدب: ”لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية“.

وأتم: ”لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية“.

وخرج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي من معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي التي أقيمت، أمس الخميس، وخسرها النصر.

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