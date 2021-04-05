رياضة

الشركة السعودية للرياضة تحصل على حقوق بث البطولات الآسيوية في المملكة
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 10:40 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 11:20 GMT

الشركة السعودية للرياضة تحصل على حقوق بث البطولات الآسيوية في المملكة

حصلت إحدى المنصات الإلكترونية السعودية على الحقوق الإعلامية لبث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المملكة، خلال الفترة من 2021 وحتى 2024. ووفقا لما ذكره

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حصلت إحدى المنصات الإلكترونية السعودية على الحقوق الإعلامية لبث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المملكة، خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.

ووفقا لما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، فإن ”الشركة السعودية للرياضة ستقوم بعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي مبدئيا من خلال منصتها للبث المباشر على الإنترنت GSA ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الصناعية في الربع الأخير من 2021“.

وبناء على الاتفاق المعلن، فإن الشركة السعودية وحدها سيكون لها الحق داخل المملكة في نقل مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية السعودية في البطولات القارية.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي، في البيان: ”ممتنون للشركة السعودية للرياضة، التي منحتنا الثقة وقررت الاستثمار في كرة القدم الآسيوية، نتطلع للعمل معها من أجل تحقيق المزيد من التطور“.

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وأحدث الاتفاق فرحة كبيرة لدى الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممعربين عن أملهم أن تكون هذه الخطوة نهاية احتكار قنوات ”بي إن سبورتس“ لبث البطولات القارية.

ومن المقرر أن تحتضن السعودية خلال شهر أبريل الجاري مباريات 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا، وهي المجموعات التي تضم فرق الهلال والنصر والأهلي التي تمثل المملكة.

 

وكانت قرعة دور المجموعات لأبطال آسيا أوقعت الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي، وإستقلول الطاكيجي، والفائز من لقاء الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي، في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، سيلعب الشارقة الإماراتي مع تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، بالإضافة للمتأهل من لقاء الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

الأهلي السعودي سيلعب في المجموعة الثالثة مع الدحيل القطري والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

وفي المجموعة الرابعة، يتواجد النصر السعودي مع الوحدات الأردني والسد القطري، بالإضافة للمتأهل من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

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