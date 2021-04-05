الشركة السعودية للرياضة تحصل على حقوق بث البطولات الآسيوية في المملكة

حصلت إحدى المنصات الإلكترونية السعودية على الحقوق الإعلامية لبث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المملكة، خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.

ووفقا لما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، فإن ”الشركة السعودية للرياضة ستقوم بعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي مبدئيا من خلال منصتها للبث المباشر على الإنترنت GSA ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الصناعية في الربع الأخير من 2021“.

شركة الرياضة السعودية تحصل على الحقوق الحصرية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات والأندية السعودية، لمدة أربع سنوات، على أن يكون بث المباريات من خلال منصة (GSA live) كمرحلة أولى. #واس_رياضي — واس الرياضي (@SPA_Spor) April 5, 2021

وبناء على الاتفاق المعلن، فإن الشركة السعودية وحدها سيكون لها الحق داخل المملكة في نقل مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية السعودية في البطولات القارية.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي، في البيان: ”ممتنون للشركة السعودية للرياضة، التي منحتنا الثقة وقررت الاستثمار في كرة القدم الآسيوية، نتطلع للعمل معها من أجل تحقيق المزيد من التطور“.

وأحدث الاتفاق فرحة كبيرة لدى الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممعربين عن أملهم أن تكون هذه الخطوة نهاية احتكار قنوات ”بي إن سبورتس“ لبث البطولات القارية.

📌البث سيكون عبر منصة (GSA live) ثم سيتحول إلى(فضائي)في الربع الأخير من 2021، وسيتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك لاحقا. 📌#شركة_الرياضة_السعودية تأسست في منتصف2020 وهي متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني والحصول على حقوق البث للأحداث الرياضية العالمية pic.twitter.com/YbIDylDKR8 — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 5, 2021

ومن المقرر أن تحتضن السعودية خلال شهر أبريل الجاري مباريات 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا، وهي المجموعات التي تضم فرق الهلال والنصر والأهلي التي تمثل المملكة.

📌 #الشركة_السعودية_للرياضة تفوز بحقوق مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة الى 2024 كافة المباريات سيتم بثها عبر منصة GSA خلال الفترة الحالية على ان يتم البث الفضائي في الربع الأخير من 2021 📡

ربعنا شغالين صح برافو 👏🏻👏🏻#دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/Rbycc0Ewlu — سعود العيد🇸🇦 (@saud_al_eid) April 5, 2021

صحيح ✔️ كافة مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي سيتم بثها عبر منصة https://t.co/qed92Rsoxc خلال الفترة الحالية .. رابط تطبيق منصة GSA لأجهزة الآيفون ⬇️https://t.co/gE2HNmtA85 رابط تطبيق منصة GSA لأجهزة الأندرويد ⬇️https://t.co/SlVwwXBYUX pic.twitter.com/wWwYpruDCb — خــالــد ســعــود 🇸🇦 (@k_saud__) April 5, 2021

وكانت قرعة دور المجموعات لأبطال آسيا أوقعت الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي، وإستقلول الطاكيجي، والفائز من لقاء الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي، في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، سيلعب الشارقة الإماراتي مع تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، بالإضافة للمتأهل من لقاء الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

الأهلي السعودي سيلعب في المجموعة الثالثة مع الدحيل القطري والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

وفي المجموعة الرابعة، يتواجد النصر السعودي مع الوحدات الأردني والسد القطري، بالإضافة للمتأهل من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.