رسميا.. تأجيل مباراة الهلال مع باختاكور.. والأهلي مع الشرطة بدوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نادي الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي، ومباراة الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.

وكتب الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في ”تويتر“ ”رسميا.. لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تعلن تأجيل مباراتين في دوري أبطال آسيا، الهلال ضد باختاكور، والأهلي ضد الشرطة.

في حين كتبت صحيفة ”الرياضية“ عبر ”تويتر“ ”الاتحاد الآسيوي يؤجل جميع مباريات الأندية السعودية في الجولة المقبلة من دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا: الأهلي ضد الشرطة، والهلال مع باختاكور، والتعاون ضد برسبوليس، والنصر مع سباهان.

وأمس الخميس قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا في الجولة الثالثة بدوري المجموعات.

وكان من المقرر أن يلتقي الوحدة وشباب الأهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقا لما أعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

رسميًا – لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تعلن عن تأجيل مباراتين أخرى في #دوري_أبطال_آسيا | ???????? @ALAHLI_FC ضد الشرطة ????????

???????? @Alhilal_FC ضد باختاكور ???????? pic.twitter.com/PLdjRea2M0 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 28, 2020