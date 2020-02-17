 أهداف مباراة الأهلي والاستقلال.. 2/1 للراقي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الأهلي والاستقلال.. 2/1 للراقي (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والاستقلال.. 2/1 للراقي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح سلمان المؤشر التسجيل للنادي الأهلي السعودي في مباراته مع الاستقلال الإيراني في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل المؤشر هدفه في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، في حين تعادل أمير أرسلان مطهري للنادي الإيراني في الدقيقة 22.

وسجل المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 29.

وتعادل الأهلي 1/1 مع الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى، وهي ذات نتيجة الاستقلال مع الشرطة العراقي.

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