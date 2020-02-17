أهداف مباراة الأهلي والاستقلال.. 2/1 للراقي (فيديو)

افتتح سلمان المؤشر التسجيل للنادي الأهلي السعودي في مباراته مع الاستقلال الإيراني في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسجل المؤشر هدفه في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، في حين تعادل أمير أرسلان مطهري للنادي الإيراني في الدقيقة 22.
وسجل المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 29.
وتعادل الأهلي 1/1 مع الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى، وهي ذات نتيجة الاستقلال مع الشرطة العراقي.
فيديو : هدف #الأهلي السعودي يتقدم 1 – 0 على #استقلال_طهران الايراني في دقيقة 16 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/yYMbSSN32x
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020
فيديو : هدف تعادل #استقلال_طهران الايراني 1 – 1 #الأهلي السعودي في دقيقة 21 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/jcj2wvg3QN
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020
فيديو : هدف #الأهلي السعودي يتقدم 2 – 1 على #استقلال_طهران الايراني في دقيقة 29 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/rl5xn2ltXq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020