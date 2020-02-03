من هو نادي العقد؟.. الاتحاد الآسيوي يجري استفتاء بين 5 أندية آسيوية أبرزها الهلال السعودي

وضع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاء جماهيريا لاختيار نادي العقد الآسيوي الآخير، حيث جاء اختيار الاتحاد على المقارنة بين خمسة أندية.

واختار الاتحاد الآسيوي ناديين عربيين هما الهلال السعودي والسد القطري، كما اختار غوانغزو إيفرغراند الصيني وتشونبوك الكوري الجنوبي وأوراوا ريدز الياباني.

وكتب الموقع عن الهلال، قائلا: ”يعتبر نادي الهلال من أبرز أندية قارة آسيا، من خلال نجاحه في الفوز بسبعة ألقاب على المستوى القاري، وقد كان خلال العقد الماضي من أبرز الأندية التي واصلت المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، قبل أن ينجح في تحقيق مراده العام الماضي“.

وتحدث عن السد قائلا: ”يعتبر من أبرز الأندية القطرية على المستوى القاري، حيث كان أول فريق من قطر يتوج بلقب قاري، عندما فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1989“.

وقال عن غوانغزهو: ”كانت بداية ظهور غوانغزهو إيفرغراند الصيني على المستوى القاري عام 2012 عندما بلغ الدور ربع النهائي، قبل أن يصبح عام 2013 أول فريق صيني يتوج باللقب القاري منذ عام 1990 عندما فاز لياونينغ باللقب“.

وعن تشونبوك، أشار: ”يعتبر تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي واحدا من أبرز أندية القارة، وسبق له التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2006“.

وكان الفريق الكوري قريبا من تحقيق اللقب القاري الثاني عام 2011، ولكنه خسر بفارق ركلات الترجيح أمام السد القطري.

وعن أوراوا ريدز قال: ”شهد عام 2017 نجاح أوراوا في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بفضل هدف رفائيل سيلفا في مباراة الإياب أمام الهلال“.

ثم عام 2019 نجح أوراوا ريد من جديد في بلوغ المباراة النهائية، ومن جديد في مواجهة الهلال، ولكن هذه المرة نجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.