قرار مهم من الاتحاد الآسيوي بشأن الفائز بدوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميًا، مشاركة الفائز ببطولة دوري أبطال آسيا للنسخة التي تليها، حال عدم احتلاله مركزًا مؤهلًا في الدوري المحلي بالدولة التي يلعب بها.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان على موقعه: ”لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تقرر بشكل رسمي بأنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية للبطولة“.

وأضاف البيان: ”خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم السبت، في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبيل إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين أوراوا الياباني والهلال السعودي، صادقت اللجنة أيضًا على اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، وفق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد لجعل كرة القدم الرياضة الأولى في القارة، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر“.

وعقدت لجنة المسابقات اجتماعها الثاني للدورة 2019/2023 برئاسة تان كووك توان، حيث تم الاطلاع على مقترح توسيع دوري أبطال آسيا لتضم 40 ناديًا، وبحيث يرتفع عدد الاتحادات الوطنية المشاركة فيها من 12 إلى 20، تعبيرًا عن مبدأ الشمولية والإدماج في الاتحاد القاري.

ويحل نادي الهلال السعودي ضيفًا على نادي أوراوا الياباني، على استاد سياماتا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز النادي السعودي 1/0 في مباراة الذهاب في الرياض.

لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تقرر بشكل رسمي بأنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية للبطولة. المزيد عن قرارات اجتماع لجنة المسابقات ????https://t.co/sOQ6Aqo1VJ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2019

وقال توان: ”بعد أن شهدنا ارتفاع المستوى الفني ومستوى المنافسة في كأس آسيا 2019، أنا واثق أن بطولاتنا للأندية ستشهد ذات التأثير الإيجابي. ومن خلال قرار توسيع دوري أبطال آسيا، فإن المزيد من الاتحادات الوطنية ستحصل على فرصة معايشة مسابقات الأندية على أعلى مستوى، وبالتالي يحصل اللاعبون والمدربون على المزيد من فرص التطوير، وترتفع الموارد المادية للأندية المتنافسة.

وبحسب النظام الجديد، فإن عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيبقى على حاله دون تغيير، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10، وسيتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا، اعتبارًا من نسخة 2021.

وبخصوص المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، فقد قررت اللجنة إقامة المباريات بأيام مختلفة خلال فترة المباريات الدولية؛ وذلك لضمان مواصلة تطوير وانتشار اللعبة. وسيسمح هذا القرار للجماهير بمشاهدة المزيد من المباريات التي تقام على امتداد أيام مختلفة، وبحيث يتعرفون أكثر على نجوم القارة، وبناء على ذلك خلال فترة إقامة جولتين في ذات الأسبوع، فإن مباريات المجموعة الأولى تقام يومي الخميس والإثنين، ومباريات المجموعة الثانية تقام يومي الجمعة والثلاثاء.

وصادقت اللجنة على تغيير موعد تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2022، لتقام في شهر حزيران/يونيو 2021 بدلًا من تموز/يوليو من ذات العام.

وصادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية لعامي 2021/2022، والتي سيتم بحثها خلال ورشات العمل القارية التي تعقد في الأشهر القادمة.