رقص مشجع مسن مع الموسيقى يخطف الأنظار في مدرجات مباراة الهلال ضد أوراوا (فيديو)

خطف مشجع هلالي مسن الأنظار في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، قبيل انطلاق مباراة الهلال وأوراوا، بسبب تفاعله مع أغاني ”الدي جي“ والرقص عليها.

وكان شاب في المدرجات يرقص على الأغاني فصعد المشجع الهلالي المسن ليقف بجواره ويرقص هو الآخر، ويخطف آهات الجماهير الهلالية التي حيّته بشدة.

تفاعل رجل مسن في ملعب الجامعة ????#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/DoAOrHcL1f — الكرة السعودية (@_ksa_football_) November 9, 2019

وظهر مجموعة من المنسقين الموسيقيين ”دي جي“، بملعب محيط الرعب، حيث قاموا بتشغيل أغان شعبية مصرية، وسط تفاعل كبير من جماهير الهلال الحاضرة في الملعب.

وقامت بعض جماهير الهلال، بتقليد رقصات وعروض متنوعة عبر المدرجات، في تفاعل ملحوظ مع الأجواء السائدة قبل مباراة القمة.

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري أبطال آسيا عام 2017، وتعادل الفريقان في السعودية بهدف لكل منهما ثم فاز أوراوا في اليابان بهدف نظيف.

وتُوج الهلال باللقب الآسيوي مرتين سابقتين عامي 1992 و2000، كما حصل أوراوا على اللقب مرتين عامي 2007 و2017.

ويخوض الهلال نهائي دوري الأبطال للمرة السابعة بعد أن فاز مرتين وخسر اللقب 4 مرات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017، ويخوض أوراوا النهائي للمرة الثالثة بعدما فاز باللقب في المرتين السابقتين.

بإمكان متابعينا في #السعودية مشاهدة مباراة #الهلال_أوراوا ريدز من خلال الرابط ????https://t.co/qHX1XeBBLi — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 9, 2019

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا كبيرًا نحو اللقاء النهائي بدأ بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات من خلال 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، وضمت المجموعة أيضًا الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي.

وتخطى الهلال في دور الـ16 بالبطولة على حساب الأهلي السعودي بالفوز ذهابًا في جدة بنتيجة 4/2 والخسارة في الرياض بنتيجة 1/0 ثم عبر عقبة الاتحاد السعودي بدور الثمانية بعد التعادل دون أهداف في جدة والفوز في الرياض بنتيجة 3/1 ثم تخطي دور الأربعة السد القطري بالفوز في قطر بنتيجة 4/1 والخسارة في السعودية بنتيجة 4/2.

خاض الهلال إجمالًا في دوري الأبطال هذا الموسم 12 مباراة، فاز في 7 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، وسجل الفريق الأزرق 26 هدفًا واستقبل 14 هدفًا ويتصدر قائمة هدافي الفريق النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 10 أهداف وهو هداف دوري الأبطال حتى الآن.

في المقابل، صعد أوراوا ريد دياموندز الياباني وصيفًا في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات من خلال 3 انتصارات وهزيمتين وتعادل، وتصدر تلك المجموعة جيونبك الكوري الجنوبي، وضمت أيضًا بكين جوان الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وفي دور الـ16، تخطى أوراوا عقبة أولسان الكوري الجنوبي بعدما خسر ذهابًا على أرضه بنتيجة 2/1 وفاز إيابًا بثلاثية دون رد وأطاح الفريق الياباني بنظيره شنغهاي الصيني بالتعادل في الصين بهدفين لكل منهما والتعادل في اليابان بهدف لكل منهما بدور الـ8 ثم تخطى عقبة جوانجزو الصيني في دور الأربعة بالفوز بهدفين دون رد ذهابًا وبهدف نظيف إيابًا.

وخاض أوراوا 12 مباراة بدوري الأبطال، فاز في 6 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل الفريق الياباني 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويعد هداف الفريق شينزو كوروكي برصيد 8 نقاط.