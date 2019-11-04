تحديد حكم مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على تعيين الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو لإدارة مباراة نادي الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتقام مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما 2002، أي بعد أسبوعين من مباراة الذهاب، التي تلعب في الرياض في التاسع من نوفمبر، التي يديرها الحكم العراقي علي صباح.

والحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو يبلغ من العمر 44 عامًا، ويشير موقع ”TransfermarkT“ إلى أنه أدار 99 مباراة، أي أن مباراة إياب دوري أبطال آسيا ستكون المباراة رقم 100.

وبحسب الموقع ذاته، فقد سبق أن أدار كوفالينكو 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينها 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة. (فاز على العين الإماراتي والسد القطري، وتعادل مع شباب الأهلي دبي الإماراتي).

التذاكر

وكشفت تقارير صحفية، أنه من المنتظر أن تطرح شركة ”صلة“، الخميس المقبل، تذاكر مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستجمع الهلال بفريق أوراوا الياباني على ملعب النادي في جامعة الملك سعود بالرياض، السبت المقبل.

وقبل 5 أيام تقريبًا من اللقاء، تم تحديد أسعار التذاكر أمام جماهير الهلال الراغبة في مساندة اللاعبين من أجل الحصول على اللقب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، وفقًا لمصادرها، فقد جاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا، على النحو الآتي..

*بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ريال.

*بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000 ريال.

*المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ريال.

*المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ريال.

*الموحدة الواجهة: 300 ريال.

*الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال.

*باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريالًا.

وتلقى نادي الهلال، بشرى سارة قبل نهائي دوري أبطال آسيا، إذ أعلنت العديد من التقارير الصحفية، جاهزية النجم البيروفي أندريه كاريلو، للمواجهة المرتقبة.

وأشارت التقارير، إلى أن كاريلو، شُفي من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية، وسيدخل التدريبات الجماعية للفريق الأول، خلال الساعات المقبلة.

وفاز الهلال على ضيفه عرعر بنتيجة 4/1 في افتتاح منافسات الدور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الأحد.

وافتتح التسجيل عادل هماني مدافع عرعر، بالخطأ في مرماه، وعزز محمد الشلهوب من تقدم فريقه، قبل أن يوسع إدواردو الفارق، واختتم هتان باهبري الأهداف الهلالية.