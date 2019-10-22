بافيتمبي غوميز يتصدّر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بعد هدفه في مباراة الهلال والسد

تصدَّر الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف، بعد هدفه في شباك السد القطري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الثلاثاء.

كما عادل غوميز رقم السوري عمر خربين، نجم الهلال، الذي سجل 10 أهداف في دوري أبطال آسيا 2017.

وتقدم نادي السد القطري على نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال السعودي نظيره السد القطري على أرضية ملعب استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

إليكم هذا النبأ الهام ✋ لقد أصبح هذا ???? الفرنسي هو هداف #دوري_أبطال_آسيا حتى الآن بعد وصوله إلى الهدف رقم ???? ????. pic.twitter.com/1f5kneMUit — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 22, 2019

افتتح الهلال التسجيل بقدم سالم الدوسري في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، بعد تمريرة طويلة من الجهة اليسرى ارتدت من الدفاع لتصل للاعب الفريق السعودي الذي أحرزها بنجاح.

وجاء الرد سريعًا من السد ليتعادل في النتيجة بعد أن تحصل الفريق على ركلة جزاء، سددها أكرم عفيف بنجاح في المرمى في الدقيقة 17.

وبعد دقيقتين أحرز تي هي نام لاعب السد الهدف الثاني لفريقه، وبعد ذلك بدقيقة واحدة سجل زميله حسن الهيدوس الهدف الثالث ليعزز تقدم بطل قطر.

وعاد غوميز لاعب الهلال السعودي للتسجيل في الدقيقة الـ 25 من عمر المباراة من كرة عرضية نجح في تحويلها للمرمى.

فيديو : هدف #الهلال السعودي يقلص الفارق 2 – 3 أمام #السد عن طريق غوميز د25 .. في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_قطر pic.twitter.com/3fJ2uf1T91 — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2019

وحقق الهلال فوزًا مريحًا في لقاء الذهاب في قطر بنتيجة 4-1 ما يجعله على أعتاب بلوغ الدور النهائي للبطولة القارية وهو ما يسعى لحسمه في لقاء الليلة.

يملك الفريقان تاريخًا من المواجهات بدأ في الـ16 من نوفمبر 1999 بدوري أبطال آسيا عام 2000 وفاز الهلال ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 ، 2-1.

وتفوق الهلال -أيضًا- في كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 بهدف دون رد ولكن السد نجح في إقصاء الهلال في نسخة دوري الأبطال عام 2003 بنتيجة 3-1.

وفي دوري أبطال آسيا 2010، فاز الهلال بثلاثية دون رد وتعادلا في السعودية دون أهداف، كما أن الهلال تفوق في دوري الأبطال 2014 بتعادل مثير في قطر بهدفين لكل منهما ثم فوز ساحق بخماسية نظيفة بالسعودية.

وتكرر الموعد بينهما في ربع النهائي بالنسخة ذاتها، وصعد الهلال بفوز صعب بهدف نظيف ثم التعادل في قطر دون أهداف، وفاز السد في دوري الأبطال 2015 بهدف نظيف بدور المجموعات ثم فاز الهلال بالسعودية بنتيجة 2-1، قبل أن يأتي الفوز الكبير في جولة الذهاب لنصف نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال بنتيجة 4-1.

وقدم الهلال مسيرة مميزة بدوري الأبطال هذا الموسم وصعد عبر المجموعة التي ضمت العين الإماراتي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني بواقع 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، ثم صعد على حساب الأهلي السعودي في دور الستة عشر بنتيجة 4-2 في جدة والخسارة بهدف دون رد في الرياض، ثم أطاح بالاتحاد في ربع النهائي بعد تعادل دون أهداف في جدة وفوز مثير بنتيجة 3-1 في الرياض.

وتأهل السد عبر المجموعة التي ضمت الأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، ثم أقصى جاره الدحيل بالتعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، كما تغلب على النصر بنتيجة 3-1 بعد الخسارة ذهابًا بالسعودية بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.