بعد هاتريك مباراة الهلال والأهلي.. بافيتيمبي غوميز أفضل لاعب بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا (صورة)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محترف نادي الهلال السعودي، النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، اللاعب الأفضل في منافسات ذهاب مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وجاء اختيار غوميز الأفضل في ذهاب دور الـ16، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز الهلال 4/2 على مضيفه الأهلي يوم الثلاثاء الماضي.

وسجل غوميز حتى الآن 7 أهداف في 7 مباريات في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، وهو ما استدعى الحساب الرسمي للمسابقة للتغني باللاعب، حيث كتب في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”4 محاولات على المرمى، و3 أهداف، وأول هاتريك فرنسي في تاريخ الأبطال؛ درجة تقييم بلغت 9.4.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الهلال والأهلي تلعب يوم الثلاثاء المقبل، إذ يتعين على الأهلي الفوز بفارق 3 أهداف، في حين يتأهل الهلال إلى ربع النهائي، حال تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدفين.

ويلتقي المتأهل من مباراة الهلال والأهلي في ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الاتحاد السعودي مع ذوب آهن أصفهان الإيراني.