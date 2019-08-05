موعد مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على ملعب ”الملك فهد الدولي“.

وتأهل النصر لهذا الدور في دوري أبطال آسيا، بعد احتلال المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ذوب آهان أصفهان الإيراني متصدر المجموعة.

أما الوحدة الإماراتي، فتأهل متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أيضًا عن اتحاد جدة السعودي وصيف المجموعة.

وتقام مباراة الإياب في الثاني عشر من أغسطس الجاري بملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

غداً البداية ..#العالمي بين جماهيره في الرياض ..

يومٌ جديد للوفاء بين #النصر وعشّاقه غداً الموعد ..

والموعد بين #العالميين بإذن الله نصر ????#حاضرين_وللعالمي_داعمين pic.twitter.com/k3N9GfVYVu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 4, 2019

موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها حسن العيدروس، بالإضافة إلى نقلها على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب داخل السعودية فقط.