موعد مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

المصدر: فريق التحرير

يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على ملعب ”الملك فهد الدولي“.

وتأهل النصر لهذا الدور في دوري أبطال آسيا، بعد احتلال المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ذوب آهان أصفهان الإيراني متصدر المجموعة.

أما الوحدة الإماراتي، فتأهل متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أيضًا عن اتحاد جدة السعودي وصيف المجموعة.

وتقام مباراة الإياب في الثاني عشر من أغسطس الجاري بملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها حسن العيدروس، بالإضافة إلى نقلها على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب داخل السعودية فقط.