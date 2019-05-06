هدف مباراة الهلال والعين.. هتان باهبري يضع النادي السعودي في المقدمة (فيديو)

سجل هتان باهبري الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الهلال السعودي مع العين الإماراتي، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف باهبري في الدقيقة الأولى من المباراة.

وتأهل الهلال إلى الدور الثاني برصيد 9 نقاط قبل هذه المباراة، علمًا أن الهلال فاز 1/0 في مباراة الذهاب.

في حين يقبع العين في ذيل المجموعة وحصد نقطتين فقط، وقد تأكد فشله في التأهل للدور المقبل.