كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

يتابع عشاق الكرة العربية الصدام المثير بين السد القطري والأهلي السعودي مساء اليوم الإثنين في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويدور الصراع بين الفريقين من أجل حسم التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة خاصة مع إقامة مباراة باختاكور الأوزبكي ضد بيرسبوليس الإيراني بدوري الأبطال بنفس المجموعة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح لقاء السد القطري والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد

تقام المباراة في الساعة 21:45 مساء اليوم الإثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف والكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل السد القطري صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويحتل باختاكور المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحتل بيرسبوليس المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 5 مرات فاز خلالها السد مرتين وتعادل مثلهما وفاز الأهلي مرة.

في دوري أبطال آسيا 2008 ، فاز السد بنتيجة 2-1 وتعادلا 2-2 في دور المجموعات.

وفي دوري أبطال آسيا 2018 تقابلا في دور المجموعات وفاز السد بنتيجة 2-1 وتعادلا 2-2 ثم فاز الأهلي بنتيجة 2-0 في لقاء الدور الأول لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية.

أسلحة عنبر

يحشد الأهلي السعودي أسلحته بقيادة مديره الفني يوسف عنبر الذي أكد أن الفرق الكبرى لا تتأثر بالغيابات كما أن المباريات القادمة ستكون لقاءات كؤوس.

ويغيب عن الأهلي خدمات الحارس ياسر المسيليم ومعتز هوساوي وحسين المقهوي ودجانيني تافاريس، ويعتمد الفريق السعودي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي سعيد المولد وعبدالباسط هندي وسعيد المولد وحسين عبدالغني للدفاع ونوح الموسى وباولو دياز وعبدالفتاح عسيري للوسط وعبدالرحمن غريب ومهند عسيري وعمر السومة.

طموح فيريرا

يملك البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق القطري طموحًا كبيرًا خاصة أن الفريق قدم مستويات طيبة وحصد لقب الدوري، وهو ما أكده فيريرا الباحث عن حصد بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

ويعتمد السد على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس سعد الشيب وأمامه الرباعي طارق سلمان وبوعلام خوخي وحامد إسماعيل وعبد الكريم الحاج في خط الدفاع جابريل أريناس وسالم الهاجري وتشافي هيرنانديز وأكرم فيف وعلي أسد وفي الهجوم بغداد بونجاح.

وأكد المدرب المصري مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق لفريق الشعلة السعودي لإرم نيوز أن السد يملك مدربًا قديرًا وهو فيريرا الذي لديه خبرات طويلة وقادر على التأهل بالفريق ولكن الأهلي أيضًا لديه عناصر خبرة مميزة.

وأضاف: ”الصلابة الدفاعية ستكون سلاح الأهلي مع قدرات عمر السومة الهداف المميز في خط الهجوم من أجل استغلال المحاولات التي تصل إليه“.