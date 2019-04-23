ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا‎ (صور)

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا ثمينًا على استقلال طهران بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقابل الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني على ملعب محمد بن زايد في الإمارات ضمن لقاءات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

ويحل الهلال واستقلال طهران في المجموعة الثالثة التي تضم معهما كلًا من لخويا القطري والعين الإماراتي.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

1-الهلال السعودي في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2-لخويا القطري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

3-استقلال طهران الإيراني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

4-العين الإماراتي في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وفي مباراة أخرى، فاز النصر على الزوراء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال آسيا.

والتقى الفريقان على ملعب مدينة كربلاء الرياضية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

ترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا

1-ذوب آهن الإيراني في المركز الأول برصيد 10 نقاط.

2-الزوراء العراقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

3-النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

4-الوصل الإماراتي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر الوحدة الإماراتي برصيد 9 نقاط، يليه الاتحاد السعودي برصيد 7 نقاط، وثالثًا لوكوموتيف برصيد 4 نقاط، ورابعًا الريان القطري برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، يتصدر السد القطري برصيد 7 نقاط، والأهلي السعودي ثانيًا برصيد 6 نقاط، وباختاكور الأوزبي برصيد 5 نقاط، ورابعًا بيرسبوليس الإيراني برصيد 4 نقاط.