موعد مباراة الدحيل والعين اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق العين الإماراتي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد عبد الله بن خليفة، لحساب مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وافتتح الدحيل مبارياته في المجموعة بالفوز على استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المقابل سقط نادي العين الإماراتي في فخ الخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام الهلال السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وفي الجولة الثانية، سقط الدحيل في فخ الخسارة الأولى له في المجموعة أمام الهلال السعودي بهدف واحد مقابل ثلاثة على ملعب استاد جامعة الملك سعود، فيما عاد العين الإماراتي بنقطة من ميدان استقلال طهران بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد آزادي.

منافسات الجولة الـ3 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019 #نادي_العين pic.twitter.com/dBPRU3ICws — Al Ain FC (@alainfcae) April 4, 2019

وستقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 23 نيسان (أبريل) الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الاستقلال في أبو ظبي، والعين مع الدحيل في العين.

يُذكر أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.