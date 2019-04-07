موعد مباراة استقلال طهران ضد الهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال السعودي ضيفًا على استقلال طهران، مساء غد الاثنين، في لقاء يقام على ملعب ”حمد بن خليفة“، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق الهلال لمواصلة الانتصارات في البطولة الآسيوية، بعد أن نجح في تحقيق الفوز بالجولتين الأولى والثانية على فريقي العين الإماراتي بهدف نظيف، والدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف.

وعلى صعيد الدوري المحلي، فاز الزعيم في مباراته الأخيرة على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الفوز ظل الفريق في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة، فبعد مرور 26 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

كانت آخر مباريات استقلال طهران في دوري أبطال آسيا أمام فريق العين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أما في الدوري الإيراني فيحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، حقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما يتذيل الاستقلال، الذي بلغ دور الثمانية العام الماضي، المجموعة ولديه نقطة واحدة.

وتشهد المباراة الأخرى بالمجموعة مواجهة بين فريقين جريحين على المستوى المحلي إذ يحل العين الإماراتي ضيفًا على الدحيل القطري.

وابتعد العين خطوة أخرى في سباق لقب الدوري الإماراتي بعد هزيمة ثقيلة 5-1 أمام الجزيرة، يوم الأربعاء الماضي، بينما فقد الدحيل لقب الدوري القطري لصالح السد الذي توج رسميًا يوم الخميس.

ولدى العين نقطة واحدة من مباراتين مقابل ثلاث نقاط للدحيل في المجموعة الثالثة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال ضد استقلال طهران في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 5، بتعليق علي محمد علي، وقنوات الكأس، بالإضافة إلى البث المباشر عبر الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.