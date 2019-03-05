ترتيب مجموعة النادي الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا (صورة)

استهل النادي الأهلي السعودي، مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه السد القطري بثنائية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 32 لتشهد هدف التقدم لأهلي جدة عبر السوري عمر السومة من ضربة جزاء.

وفي الوقت الذي بحث فيه السد عن التعادل، أضاف السومة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 76.

دوري ابطال اسيا – الجولة الاولى الاهلي السعودي 2 × 0 السد القطري

اهدف اللقاء كاملة HD

تعليق حفيظ الدراجي

– الف مبروك لـ جماهير الراقي ????

مشاهدة ممتعه لـ الجميع ????!#ACL2019 pic.twitter.com/xaVAvmXzbW — عز (@MnbrMadrid5) ٥ مارس ٢٠١٩

وكان بیرسبولیس الإيراني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما.

بذلك، يتصدر أهلي جدة الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن باختاكور وبيرسبوليس، بينما تذيل السد الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة كاملًا: