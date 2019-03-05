محمد الشلهوب يكشف سرَّ احتفاله بطريقة ”بيبيتو“ بعد قيادته الهلال للفوز على العين بدوري أبطال آسيا

كشف النجم المخضرم محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال السعودي، سرَّ احتفاله بطريقة ”بيبيتو“ الشهيرة، بعد قيادته الزعيم للفوز على العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، في مستهل مشواره بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بهدف نظيف.

وعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، سجل الشلهوب هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65، بلمسة فنية، نالت إعجاب جماهير الزعيم.

واحتفل النجم السعودي المخضرم بالهدف على طريقة اللاعب البرازيلي ”بيبيتو“ في كأس العالم 1994 في أمريكا، وهي الاحتفالية التي مدَّ فيها اللاعب يديه وكأنه يحمل طفلًا رضيعًا.

وأثارت احتفالية الشلهوب ردود فعل واسعة على موقع ”تويتر“، وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، سبب احتفال نجمه بهذه الطريقة، وذلك لأنه رُزق بمولود جديد أسماه ”بندر“ على اسم والده، وهذه بعض التغريدات عن ”أبو بندر“.

دوري ابطال اسيا 2019 العين 0 × 1 #الهلال

ملخص اللقاء كامل HD

تعليق عصام الشوالي

مشاهدة ممتعه لـ الجميع ????????!#ACL2019 pic.twitter.com/Pwbo7uZ7vb — عز (@MnbrMadrid5) March 5, 2019

وكان أبو بندر قد تلقَّى التهاني بمعسكر الفريق في العين قبل ساعات من انطلاق اللقاء، وانضم بندر لشقيقتيه البندري، وعزيزة التي رُزق بها قبل عام ونصف العام، وحينها كان الفريق معسكِرًا في الإمارات، ولكن الشلهوب تخلَّف عن السفر، حيث رافق زوجته التي أنجبت له عزيزة، بينما فرضت مشاركة الهلال المهمة اليوم على العين على اللاعب السفر، وتلقّى الخبر السعيد في (دار زايد).

وقال النجم الدولي السابق خلال تصريحات عقب نهاية المباراة:“حققنا فوزًا غاية في الأهمية أمام فريق كبير بحجم العين، وللمرة الأولى على ملعبه في الإمارات“.

وأضاف:“الفريق يحاول دائمًا تقديم أفضل ما لديه في كل مباراة“، مشددًا على صعوبة مواجهة العين على أرضه وبين جماهيره رغم الفوز.

وأردف:“أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، وأهديه لجماهير الهلال، ولزوجتي، ومولودي الجديد بندر، وهذا اليوم هو الأسعد في حياتي، حيث حصدنا 3 نقاط مهمة في البطولة الآسيوية، بالإضافة لقدوم المولود الجديد“.

ولعب الأزرق أمام العين سابقًا 6 مباريات، وخسر 5 منها، وتعادل مرة وحيدة، مسجلًا 3 أهداف، ومستقبلًا 10 أهداف.

وكسر الهلال بهذا الفوز رقمًا عمره 16 عامًا، من بداية أول مباراة بينهما في الإمارات بنسخة 2003.

وتعد هذه الهزيمة التاسعة للعين على أرضه طوال مشاركاته في دوري أبطال آسيا.

ووصل الهلال بهدف محمد الشلهوب للهدف رقم 71 خارج أرضه في البطولة الآسيوية.