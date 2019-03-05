ترتيب مجموعة نادي الهلال بعد الفوز على العين في دوري أبطال آسيا (صورة)

سجل القائد محمد الشلهوب هدفًا رائعًا، ليقود نادي الهلال السعودي للفوز خارج أرضه 1-صفر على العين الإماراتي، في افتتاح جولات المجموعة الثالثة القوية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي تصدرها الدحيل القطري بفوزه 3-صفر على الاستقلال الإيراني، اليوم الثلاثاء.

وكلل الهلال تفوقه، بعد أن سدد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو مرتين في القائم والعارضة، بهدف الشلهوب في الدقيقة 65 بعد أن تسلم تمريرة محمد البريك العرضية، وسدد الكرة بإتقان فوق الحارس خالد عيسى.

???? إليكم ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الأولى .@DuhailSC في الصدارة متفوقًا على @Alhilal_FC بفارق الأهداف!

الثلاثاء المقبل #الهلال_الدحيل في الرياض ????????.#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/L7uS395fEv — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 5, 2019

وتصدر الدحيل المجموعة الصعبة بفارق الأهداف عن الهلال، بعد أن استفاد من هدفين للثنائي المغربي مهدي بنعطية ويوسف العربي وآخر لعلي عفيف في الشوط الثاني، ليفوز على ضيفه الاستقلال.