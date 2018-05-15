القوة الجوية العراقي يبلغ نهائي الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي على حساب العهد اللبناني (فيديو)

تأهل نادي القوة الجوية العراقي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى الدور النهائي في منطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رغم تعادله 2-2 مع مضيفه العهد اللبناني اليوم الثلاثاء.

واستفاد القوة الجوية من فوزه 3-1 على العهد في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وسيلتقي القوة الجوية في نهائي الغرب مع الجزيرة الأردني، الذي تغلب على منافسه المحلي الفيصلي 2-1 في مجموع المباراتين، في قبل النهائي.

بدأ العهد بضغط هجومي على أمل تعويض فارق هدفين، لكن أضاع مهاجموه محمد حيدر وأحمد زريق والسنغالي وإبراهيم ديوب العديد من الفرص.

وعلى عكس سير اللقاء تقدم الفريق العراقي عبر حمادي أحمد، بعد انفراد بالحارس في الدقيقة 23، ثم ضاعف عماد محسن التقدم من ضربة رأس بعد 11 دقيقة، مستغلًا خطأ المدافع حسين الزين.

وانتفض العهد في الشوط الثاني لحفظ ماء الوجه، ونجح في إدراك التعادل بعد هدفين من البديل محمد قدوح وزريق بين الدقيقتين 69 و77.

وأكمل العهد اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد الزين.