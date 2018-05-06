مباراة الجزيرة وبيروزي: تين كات سعيد بإقامة مباراة الذهاب في الإمارات

يرى هينك تين كات مدرب الجزيرة الإماراتي أن خوض ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا أمام بيروزي الإيراني غدًا الاثنين على ملعبه يمثل أفضلية لفريقه، وليس العكس.

وأنهى الجزيرة الدوري المحلي في المركز السابع، لكنه يسير بشكل جيد في دوري الأبطال، حيث حلَّ في المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الأهلي السعودي.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد:”أُفضّل دائمًا خوض مباراة الذهاب على ملعبي وبين جماهيري، لأن الضغط دائمًا يكون على صاحب الأرض في المباراة الثانية، وأثق في قدرتنا على الوصول إلى شباك أي منافس، وفي أي توقيت، ولهذا السبب تحديدًا لن أشعر بالقلق إذا انتهت مباراة يوم غدٍ بالتعادل السلبي، لكن في كل الأحوال سنبحث عن الفوز فقط، ولا شيء سواه”.

ويعتمد الجزيرة على هجومه القوي بقيادة الهداف علي مبخوت، والبرازيلي رومارينيو لتحقيق أكبر فوز ممكن على ضيفه الإيراني.

وشدد تين كات على أهمية تحلّي اللاعبين بالروح القتالية، وتقديم أفضل ما لديهم في المباراتين الحاسمتيْن أمام بيروزي إذا ما أرادوا التأهل إلى دور الثمانية.

وأضاف:”بلوغ دور الثمانية سيكون بمثابة كتابة فصل جديد في تاريخ النادي، وهو ما يسعى الجميع إلى تحقيقه رغم قوة المنافس بدنيًا وتنظيميًا داخل الملعب ويدافعون بكثافة عددية أكبر، ويجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا البدنية والذهنية، وأن نقدم مئة بالمئة من إمكانياتنا فرديًا وجماعيًا، وأن نقاتل بشراسة لنتفوق على بيروزي، ونتأهل على حسابه للدور المقبل.

وتابع:”مستوى الجزيرة في تحسن مستمر، وأعتقد أننا تطورنا بشكل كبير جدًا خلال العامين الماضيين، لأننا نقدم الآن كرة قدم جيدة، ونصنع الكثير من فرص التسجيل أمام مرمى المنافسين، لكن ينقصنا فقط بعض التوفيق”.

وأكد المدرب الهولندي أن الهدف الأكبر في الوقت الحالي هو التأهل لدور الثمانية في البطولة القارية.

وأوضح قائلًا:”علينا جميعًا أن نحسن مستوانا، وأن نرتقي لأهمية هذا الهدف الكبير الذي نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وهو بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بالتضحية من أجل الفريق والقتال بشراسة على كل كرة”.