موعد مباراة الأهلي السعودي والسد القطري والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا على منافسه السد القطري، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل، الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة، 17:15 بتوقيت غرينتش.

وتبث المباراة على شبكة قنوات BeIN SPORTS القطرية.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات العام 2008، وفاز السد 2/1 ذهابًا، ثم تعادلا 2/2 إيابًا.

وحصد السد اللقب الآسيوي عامي 1989 و2011، في حين لم ينجح الأهلي في التتويج باللقب رغم محاولاته المتكررة.

وخسر الأهلي المباراة النهائية العام 1986 أمام بوسان آي بارك من كوريا الجنوبية بنتيجة 3/1، ونهائي العام 2012 أمام أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية أيضًا وبنتيجة 3/0.