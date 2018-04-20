مؤمن زكريا يخطف جائزة أفضل هدف في الجولة 6 بدوري أبطال آسيا من عموري (فيديو)

فاز المصري مؤمن زكريا مهاجم النادي الأهلي السعودي، بجائزة هدف الأسبوع، في الجولة 6 والأخيرة بدوري أبطال آسيا.

وكان زكريا قد سجل هدف الأهلي الثاني في مرمى الجزيرة الإماراتي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي.

وكانت المباراة، التي جرت بينهما على استاد محمد بن زايد، انتهت بفوز الأهلي 2-1، وتأهله إلى دور الـ16، متصدرًا مجموعته الأولى برصيد 14 نقطة.

وتفوق زكريا على أهداف كل من: لاعب العين الإماراتي عمر عبدالرحمن في الريان القطري، وشروف موختيدينوف لاعب ناساف كارشي في الوصل الإماراتي، وليم يونغ لاعب تشونبوك هيونداي في مرمى كيتشي.