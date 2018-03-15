الحارس علي خصيف أفضل لاعب بالجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا

فاز الحارس الإماراتي علي خصيف، حارس مرمى نادي الجزيرة الإماراتي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتألق خصيف في مباراة الجزيرة وتركتور سازي تبريز الإيراني، ليحرم الفريق المنافس من 8 أهداف ويسهم في خروج فريقه بالتعادل .

وحصل علي خصيف على 8.4/10 في المركز الأول، متفوقًا على الأرجنتيني سيباستيان تيغالي لاعب الوحدة الإماراتي والذي حصل على 8/10 مع كل من زميله مراد باتنا وتسوكاسا شيوتاني لاعب العين.

يشار إلى أن أندية الإمارات حصلت على 5 نقاط من أصل 12، بعد فوز الوحدة على ذوب آهن أصفهان الإيراني، وتعادل العين مع استقلال طهران، والجزيرة مع تركتور سازي تبريز، في حين خسر الوصل أمام بیرسبولیس الإيراني.

????لاعبو أندية غرب آسيا يكتسحون قائمة الأفضل هذا الأسبوع ????????????????

8 تصديات تمنح حامي عرين @AlJazira_uae علي خصيف جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من #دوري_أبطال_آسيا ???????? pic.twitter.com/yWeyLhcMfh — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 15, 2018