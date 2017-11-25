تغريدة الإعلامي وليد الفراج تثير الجدل بعد خسارة نادي الهلال أمام أوراوا

تسبب الإعلامي الرياضي وليد الفراج في إثارة الجدل بسبب تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب خسارة نادي الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

فغرّد الفراج قائلًا: “‏شفت ردود الفعل؟ (عشان) تعرف أنك كبير في كل حالاتك”.

تغريدة الفراج حصدت نحو 10 آلاف ريتويت، فواجه بسببها هجومًا عنيفًا من الجماهير، إذ اتهمه البعض بالتطبيل للهلال وآخرون تهكموا عليه بسبب الأخطاء الإملائية.

وقال أحد الجماهير: “على الهلاليين أن يعرفوا لماذا ناديهم مكروه كل هذا الكره الذي ظهر جليًّا عقب خسارتهم للقب”.

وشدد آخر: “نحو 75 ‎%‎ من السعوديين سينامون ليلتهم هذه وهم مرتاحو البال وسعداء، بسبب خسارة الفريق صاحب الدعم غير العادي”.

وقد تهكم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، على الجماهير المنافسة للهلال، بسبب تشجيعهم لأوراوا الياباني، مبينًا أن دورهم اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة، ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم.

وغرّد بن مساعد قائلًا: “ما قدمه الهلال في اليابان يدعو للفخر.. فلم يقصّر اللاعبون ولا المدرب ولا الإدارة وقبلهم الجمهور.. الحمدلله على كل حال”.

ماقدمه الهلال في اليابان يدعو للفخر .. لم يقصر اللاعبون ولا المدرب ولا الإدارة وقبلهم الجمهور .. الحمدلله على كل حال ..

أخيرًا .. أحيي الإخوة الشامتين وأذكرهم بأن دورهم الإيجابي في دوري آسيا اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 25, 2017

وأضاف: “أخيرًا .. أحيي الإخوة الشامتين، وأذكرهم بأن دورهم الإيجابي في دوري آسيا، اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة، ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم”.