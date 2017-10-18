مباراة شنغهاي وأوراوا ريد .. ماذا فعل هالك بعد الخسارة؟ (فيديو)

اعترض البرازيلي هالك، لاعب فريق شنغهاي الصيني بشكل كبير على الحكم كريستوفر جيمس بيث الذي أدار مباراة فريقه مع أوراوا ريد الياباني في قبل نهائي دوري أبطال آسيا، التي انتهت بتأهل الساموراي.

وتغلب اليابانيون على ضيوفهم بهدف لرفاييل سيلفا، بعدما تعادلوا ذهابا في الصين بهدف لمثله.

وظهرت علامات صدمة مغادرة البطولة على وجه هالك الذي ظهر حزينا للغاية مع إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما وسط حضور جماهيري كبير.

وتوجه هالك ناحية الحكم، وابدى اعتراضا على قراراته، في ظل انشغال الكاميرات والمصورون بالفرحة الغامرة التي انتابت لاعبي اوراوا ريد الياباني.

وعلق الصينيون آمالاهم على قوة هالك البدنية، ومهارة زميله أوسكار لاعب تشيلسي السابق، من أجل التأهل لمواجهة الهلال في نهائي المسابقة.

وحصل اللاعب البرازيلي على بطاقة صفراء خلال المباراة.

وحاول هالك خلال المباراة لكن تألق حارس مرمى أوراوا ريد، والتنظيم الدفاعي الكبير لأصحاب الأرض حال دون تعديل النتيجة.

شاهد ملخص المباراة وحزن هالك