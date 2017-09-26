مباراة الهلال وبيروزي.. نواف بن سعد رئيس “الزعيم” يحتفل مع الجماهير (صور)

احتفل نواف بن سعد طاف رئيس نادي الهلال السعودي مع جماهير فريقه، عقب الفوز الكبير الذي حققه “الزعيم” على بيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي البطولة برباعية نظيفة جعلت فرص الفريق السعودي تتزايد في التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية الأقوى.

وطاف بن سعد أرضية ملعب محمد بن زايد وحيا الجماهير الإماراتية والهلالية التي حرصت على تشجيع الفريق حتى تحقق النصر الكبير.

وتقام كل المواجهات السعودية-الإيرانية في ملاعب محايدة بسبب التوتر السياسي بين البلدين لذلك أقيمت المباراة في إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.

وتقام مباراة العودة منتصف الشهر المقبل في مسقط بعمان حيث يحتاج الفريق الإيراني لتسجيل أكثر من ثلاثة أهداف لبلوغ النهائي.