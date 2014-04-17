بايرن ميونخ يواجه دورتموند في نهائي كأس ألمانيا

برلين - قاد آرين روبن جناح منتخب هولندا فريقه بايرن ميونيخ لسحق منافسه كايزرسلاوترن المنتمي للدرجة الثانية بخمسة أهداف لهدف الأربعاء ليضرب موعدا مع غريمه بروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

وبقي بايرن الذي سيواجه ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في طريقه لتكرار ثلاثية متتالية من الألقاب بشكل غير مسبوق بعدما اقتنص بالفعل لقب الدوري الألماني.

ومر الفريق البافاري الذي فاز بكأس ألمانيا 16 مرة وهو رقم قياسي بفترة صعبة منذ تتويجه بلقب الدوري حيث تعادل مرة وخسر مرتين في آخر ثلاث مواجهات محلية.

ودافع الضيوف بقوة منذ البداية لكنهم دفعوا الثمن مع ارتكاب أول هفوة حينما نفذ روبن ركلة ركنية واستطاع زميله باستيان شفاينشتايحر خلق مساحة كبيرة لنفسه في منطقة الجزاء ليلعبها برأسه في الشباك.

وأضاف بايرن الذي خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام دورتموند السبت الماضي، الهدف الثاني من صناعة روبن أيضاً بعدما توغل في العمق من جهة اليمين بطريقته المعتادة قبل أن يمرر الكرة إلى توني كروس الذي لم يتردد في إيداعها الشباك في الدقيقة 32.

وحصل روبن على ركلة جزاء بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني نفذها توماس مولر بنجاح.

لكن كايزرسلاوترن رفض الاستسلام ونجح في تقليص الفارق عبر رأسية سيمون زولر بعد مرور ساعة. وسجل ماريو مانزوكيتش لاعب بايرن الهدف الرابع قبل 12 دقيقة من النهاية ليحسم الأمور تماماً للفريق صاحب الأرض.

وتوج ماريو جوتزه أداء بايرن القوي بهدف خامس من مسافة قريبة مستفيداً من تمريرة من فرانك ريبري في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان دورتموند بطل الكأس في 2012 قد حجز مقعده في النهائي بفوزه بهدفين دون رد على فولفسبورج الثلاثاء.