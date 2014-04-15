غوارديولا: الهزائم قد تحسن من مستوى بايرن ميونخ

برلين - صرح المدرب بيب جوارديولا أن خسارتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ومن ضمنهما هزيمة ثقيلة 3-0 أمام بروسيا دورتموند السبت ستساعد بايرن ميونيخ على التركيز قبل مباراته أمام كايزرسلاوترن في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا الأربعاء.

وتعرض المدرب الإسباني لانتقادات بسبب تراجع مستوى الفريق وتطبيق سياسة التناوب بشكل مبالغ فيه عقب الفوز بلقب الدوري الألماني قبل سبع جولات على نهاية الموسم.

وخسر بايرن أمام أوجسبورج ودورتموند وتعادل 3-3 مع هوفنهايم في آخر ثلاث مباريات للفريق بالدوري منذ ضمانه الفوز باللقب.

وقال غوارديولا للصحفيين الثلاثاء: "في بعض الأحيان تتسبب الهزائم في تحسن مستوى الفريق، يجب علينا أن نلعب غداً بمستوانا المعهود"، وأضاف: "يجب أن نستعيد مستوانا بسرعة".

وساعد غوارديولا الفريق على تحقيق رقم قياسي في الدوري الألماني بخوض 53 مباراة متتالية بدون خسارة قبل أن تتوقف المسيرة هذا الشهر.

وتابع المدرب الإسباني: "عندما تخوض مباراة مثل لقاء دورتموند يكون لزاماً علي كمدرب أن أحلل الوضع سريعاً لمعرفة سبب ما حدث، إذا لعبنا أمام كايزرسلاوترن بالطريقة ذاتها التي لعبنا بها ضد دورتموند فإننا لن نبلغ أي نهائي".

ويعاني بايرن من عدد محدود من الإصابات حيث يشكل الحارس مانويل نوير علامة الاستفهام الوحيدة عقب تعرضه لإصابة في العضلات السبت الماضي، وقال غوارديولا: "لم يتدرب اليوم لكنه سيتمكن لحسن الحظ من اللعب غداً".

ويسعى بايرن لإحراز ثاني ثلاثية على التوالي في انجاز غير مسبوق، وصعد بايرن لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ريال مدريد البطل تسع مرات في أول موسم لغوارديولا في قيادة الفريق.

وقال جوارديولا: "لاعبو الفريق يعرفون جيداً ما يعنيه وصول كايزرسلاوترن للدور قبل النهائي، إنه يمتلك ثلاثة مهاجمين كبار".

وإذا تجاوز بايرن الدور قبل النهائي فإنه قد يلتقي مرة أخرى مع دورتموند الذي سيواجه فولفسبورغ المتألق في وقت لاحق الثلاثاء.