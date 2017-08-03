اندلاع حريق في أحد ملاعب مونديال 2018

قالت مسؤولة محلية، إن حريقًا اندلع في استاد قيد الإنشاء لكأس العالم 2018 لكرة القدم، في مدينة سامارا الروسية اليوم الخميس، وهو ثاني حادث من نوعه تتعرض له منشآت البطولة خلال 7 أسابيع.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الاستاد، 6 مباريات في النهائيات العالمية المقبلة من بينها مباراة في دور الـ 8.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة المحلية، أن النار اشتعلت في بعض المواد بموقع البناء، صباح اليوم الخميس.

وأضافت المتحدثة آنا سيتنيك “كان هناك بعض مواد البناء وقطع خشبية وأنابيب بلاستيكية قديمة، كان من المفترض التخلص منها ولم يتم ذلك، الدخان كان أكثر من النيران”.

وأكدت المتحدثة، أن الاستاد لم يتعرض جراء الحريق لأي أضرار، كما لم تقع أي إصابات بين العاملين في الموقع.