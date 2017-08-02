خلفًا لفاتح تريم.. الروماني لوشيسكو مدربًا جديدًا لتركيا

المصدر: د -ب-أ

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، تعيين الروماني، ميرشا لوشيسكو، مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني بعد أسبوع من إنهاء الارتباط مع فاتح تريم.

وأمضى الروماني لوشيسكو 12 عامًا في تدريب شاختار دونيتسك الأوكراني منذ 2004 وفاز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات وبالكأس المحلية ست مرات، فضلًا عن تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 2009 ليصبح المدرب الأنجح في تاريخ النادي.

وترك لوشيسكو تدريب شاختار لينتقل لزينيت سان بطرسبرج الروسي، لكنه أقيل في مايو/ آيار الماضي بعد موسم واحد من توليه المسؤولية.

وسبق له تدريب منتخب رومانيا إضافة لانترناسيونالي الإيطالي وغلاطة سراي وبشيكتاش في تركيا.

وترك تريم منصبه بعد تورطه في مشاجرة خلال عطلة بمدينة سياحية تطل على الساحل الغربي للبلاد.

وعرضت لقطات تلفزيونية للمدرب السابق لفيورنتينا وميلانو وغلطة سراي والبالغ من العمر 63 عامًا وهو يتشاجر مع مالك أحد المطاعم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تريم ومجموعة من أقاربه تسببوا في إصابة خمسة أشخاص خلال المشاجرة.

وفشلت تركيا في تجاوز دور المجموعات في بطولة أوروبا 2016، وتحتل المركز الثالث في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا بفارق نقطتين خلف كرواتيا المتصدرة وايسلندا. وتتساوى تركيا مع أوكرانيا برصيد 11 نقطة عقب ست مباريات.