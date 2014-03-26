اللقب ينادي يوفنتوس وروما ونابولي يراقبان ولا عزاء لقطبي ميلان

رغم تقدمه بفارق 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، إلا أن ذلك لا يعني على الإطلاق حسم يوفنتوس للقبه المحلي الثالث على التوالي للإسكوديتو، بدليل أن مدربه أنطونيو كونتي ليس واثقاً من ذلك ويسعى للمحافظة على تركيز لاعبيه في مبارياتهم.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة من 29 مباراة، وذلك قبل تسع مراحل على نهاية الموسم، ويستضيف حامل اللقب فريق بارما الأربعاء في جولة منتصف الأسبوع من المسابقة، بينما منافسه المباشر روما يملك مباراة مؤجلة.

وقال كونتي عقب فوز يوفنتوس بهدف نظيف على كاتانيا الأحد: "هذا الفوز هو خطوة جديدة إلى الأمام، إننا نتقدم بسرعة مذهلة، ولكن لم يحسم شيء بعد، علينا أن نبقي قدمنا على دواسة الوقود حتى النهاية لأن روما لا ييأس من ملاحقتنا".

السيدة العجوز الأقرب للقب

رغم أن يوفنتوس يسير بثبات واضح نحو لقبه المحلي الثالث على التوالي، إلا أن ذلك لا يمنع حدوث سقطات وانتقادات لفريق السيدة العجوز، بدليل الخروج المبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا، وذلك في دور المجموعات وانتقاله لليوروبا ليغ التي يسعى بكل قوة للفوز بلقبها نظراً لأن النهائي سيقام في تورينو على ملعبه.

وقد فاز يوفنتوس بجميع مبارياته الـ14 التي استضافها بملعبه هذا الموسم، كما أنه كان آخر من حقق الفوز على بارما في الخريف الماضي بهدف نظيف.

ومنذ تلك الهزيمة لعب بارما 18 مباراة متتالية دون أي هزائم، ورغم أنه تعادل على ملعبه -11 أمام جنوة الثلاثاء في مباراة متواضعة المستوى فإنه يأمل في انتزاع نقطة واحدة على الأقل من استاد يوفنتوس.

ويحتل روما المركز الثاني بالدوري الإيطالي متقدماً على نابولي، صاحب المركز الثالث، والذي خسر مباراته الأخيرة بهدف نظيف أمام ضيفه فيورنتينا، لكن هذه المنافسة تبدو على استحياء فيما يتعلق بتهديد عرش السيدة العجوز.

نابولي ينافس من بعيد

جمع نابولي حتى الآن 58 نقطة ويسمح له مركزه الثالث في الدوري الإيطالي بالمشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا خاصة مع تقدمه بفارق سبع نقاط أمام فيورنتينا، الرابع، ويحل نابولي ضيفاً على كاتانيا الأربعاء بينما يستضيف فيورنتينا المتعثر اي سي ميلان صاحب المركز 12 برصيد 36 نقطة.

ويستطيع فيورنتينا المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل في حال محافظته على مركزه الرابع بالدوري الإيطالي متقدماً على انتر ميلان وبارما بفارق أربع نقاط.

وإن كانت فرصة فيورنتينا للفوز بمكان في الدوري الأوروبي أكبر عن طريق نهائي مسابقة كأس إيطاليا الذي سيلتقي فيه الفريق الفلورنسي مع نادي نابولي، بما أن نابولي ضمن إلى حد كبير التأهل لدوري الأبطال، وفي هذه الحالة سيتأهل الفريقان صاحبي المركزين الخامس والسادس بالدوري الإيطالي إلى الدوري الأوروبي.

عمالقة ميلان إلى الوراء

قطبا ميلان يترنحان ويقدمان مستوى متذبذب منذ بداية الموسم، انتر ميلان يحتل المركز الخامس لكن بارما يزاحمه عليه، وهو مركز متقدم مقارنة بالسابع الذي حققه الفريق الموسم الماضي، لكن الخامس، المهدد أصلاً، لا يليق بالطبع بتاريخ النيراتزوري.

أما حال ميلان فأصعب بكثير، ربما يشبه إلى حد كبير حال مانشستر يونايتد في إنكلترا، فالروسونيري وصيف الموسم الماضي غير مدربه ماسيمليانو أليغري منتصف الموسم وأتى بلاعبه السابق كلارنس سيدورف الذي لم يتغير معه الحال بل تراجع ميلان للمركز الثاني عشر بعدما كان التاسع مع أليغري.

ولا يبدو بأي حال من الأحوال أن يعود إنتر وميلان للمنافسة قبل موسمين على الأقل، خاصة في ظل غياب الدعم المادي الكافي من أجل شراء لاعبين من العيار الثقيل يسهمون في استعادة هيبة "ديربي الغضب".