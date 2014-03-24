فوز يوفنتوس وتعادل لاتسيو وميلان في قمة كروية

روما - طرد الحكم مدربي الفريقين في مباراة متوترة فاز فيها يوفنتوس حامل اللقب وصاحب الصدارة 1-0 على مضيفه كاتانيا متذيل الترتيب الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز هداف الدوري هدف المباراة الوحيد بتسديدة مرت من بين يدي الحارس ماريانو اندوخار في الدقيقة 59.

ويتقدم يوفنتوس بطل الموسمين الماضيين بفارق 14 نقطة على روما صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-0 على مضيفه كييفو السبت.

وطرد الحكم انطونيو كونتي مدرب يوفنتوس ورولاندو ماران الذي يتولى مسؤولية كاتانيا بسبب الاعتراض على قراراته في الشوط الأول.

وأنهى كاتانيا اللقاء بعشرة لاعبيه بعد طرد مهاجمه جونزالو برجيسيو بسبب الاعتداء بالمرفق على جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس في الشوط الثاني.

ووضع ميلانو حداً لأربع هزائم متتالية في كافة المسابقات التي يشارك فيها بعد تعادله 1-1 مع مضيفه لاتسيو.

وتصدى القائم لتسديدة من ماريو بالوتيلي مهاجم ميلانو بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وتقدم ميلانو قبل نهاية الشوط الأول عندما وضع عبد الله كونكو لاعب لاتسيو الكرة بطريق الخطأ في مرمى فريقه ثم أدرك الفارو جونزاليس التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

وتلقى نابولي ضربة موجعة في سعيه لاقناص المركز الثاني من روما بعد هزيمته أمام فيورنتينا 0-1، وخسر انتر ميلان أمام أتلانتا 1-2 في ميلان، وتعادل بارما مع جنوى 1-1، وبولونيا على كالياري 2-1، وأودنيزي على ساسولو 1-0.

شاهد هدف يوفنتوس: