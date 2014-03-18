فورلان يسجل هدفه الأول بدوري أبطال آسيا

سجل دييغو فورلان هداف كأس العالم 2010 أول أهدافه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع سيريزو اوساكا الياباني فيما انفرد قوانغتشو ايفرجراند الصيني حامل اللقب بصدارة مجموعته الثلاثاء.

واختتم فورلان مهاجم اوروجواي والبالغ من العمر 34 عاماً رباعية فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي فاز فيها سيريزو 4-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي في المجموعة الخامسة.

وافتتح يويتشيرو كاكيتاني التسجيل لسيريزو في الدقيقة الثالثة ثم أضاف تاكومي ميناميرو هدفاً في كل شوط ليرفع الفريق الياباني رصيده إلى أربع نقاط.

ويأتي سيريزو في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الصدارة التي يتقاسمها بوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية مع شاندونغ ليونينغ الصينية بعد تعادلهما 2-2.

واستفاد شاندونغ من ركلتي جزاء متتاليتين نفذهما فاجنر لاف المهاجم السابق للبرازيل في الدقيقتين 14 و23 ليتقدم 2-0 في كوريا الجنوبية لكن بوهانج رد بقوة.

وقلص تاي سو كيم الفارق لبوهانج في الشوط الأول قبل أن يتعادل سيزوسيوند داي كيم للفريق الكوري في الشوط الثاني.

وانفرد قوانغتشو بصدارة المجموعة السابعة بعد فوزه 3-1 على تشونبوك من كوريا الجنوبية بفضل هدفين من غاو لين مهاجم منتخب الصين.

وتقدم غاو لحامل اللقب في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف تقدم فريقه بعد أربع دقائق.

وقلص لي دونج جوك الفارق لتشونبوك بطل آسيا 2006 قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول لكن لياو ليشينغ أحرز الهدف الثالث لقوانغشتو إثر تمريرة عرضية من اليساندرو ديامانتي.

ويملك قوانغتشو سبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط لتشونبوك وملبورن فيكتوري الأسترالي الذي فاز 1-0 على ضيفه يوكوهاما الياباني بفضل هدف مبكر من كوستا بارباروزيس في الدقيقة التاسعة.