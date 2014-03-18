غوارديولا يتطلع للبقاء في بايرن ميونيخ

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني أنه يأمل في البقاء في ميونيخ لغاية خروج الرئيس السابق أولي هونيس من السجن في خريف 2017.
وينتهي عقد المدرب الإسباني مع بايرن ميونيخ في صيف 2016، لكنه ألمح للبقاء موسم أو موسمين إضافيين.
وقال غوارديولا في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية: "أريد أن أبقى في ميونيخ لسنتين أو ثلاث حتى يعود أولي هونيس لكون كل شيء هنا يبقى مستحيل بدون وجوده".
ويقود المدرب الإسباني الفريق البافاراي بشكل جيد على صعيد جميع المسابقات وأصبح قريباً من حسم لقب الدوري الألماني حيث يبتعد عن صاحب المكز الثاني بروسيا دورتمند بفارق 23 نقطة على بعد 9 جولات.
ويشكل التصريح الجديد لغوارديولا صدمة لعشاق برشلونة الذين يتوقعون عودته للفريق في صيف 2016 بعد انتخابات النادي الكتلوني مهما كان رئيسه المستقبلي، حيث ربطت عدة مصادر إعلامية كتالونية بين الانتخابات المقبلة وعودة بيب غوارديولا المتوقعة، لكن التصريح الأخير قد تجعل العودة شبه مستحيلة.