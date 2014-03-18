غوارديولا يتطلع للبقاء في بايرن ميونيخ

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني أنه يأمل في البقاء في ميونيخ لغاية خروج الرئيس السابق أولي هونيس من السجن في خريف 2017.

وينتهي عقد المدرب الإسباني مع بايرن ميونيخ في صيف 2016، لكنه ألمح للبقاء موسم أو موسمين إضافيين.

وقال غوارديولا في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية: "أريد أن أبقى في ميونيخ لسنتين أو ثلاث حتى يعود أولي هونيس لكون كل شيء هنا يبقى مستحيل بدون وجوده".