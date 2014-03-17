تغطية الرأس بأكياس للاحتجاج على عدم تلقي الأجور

قام لاعبو فريق سيليا المكسيكي أحد أندية الدرجة الثانية بالتقاط صورة تذكارية قبل مواجهة فريق ميريدا، وكانت المفاجأة أنهم وضعوا أكياس بلاستيكية بنية اللون مكتوب عليها "أدفع لي" احتجاجاً على عدم تلقي أجورهم لمدة شهرين.

وكان اللاعبون يغطون وجوهم للمقصورة الرئيسية التي يتواجد بها مجلس الإدارة كتعبير عن الإحتجاج على عدم تلقي الأجور والظروف المزرية التي يتنقلون فيها خارج ميدانهم حيث يسافرون في نفس يوم اللقاء ولكون غرفة ملابس الملعب الرئيسي للفريق ( ستاد ميجيل اليمان) لا تتوفر على الماء والكهرباء.

وأعلنت رابطة اللاعبين في المكسيك عبر بيان رسمي أنها تدخلت لحل المشكل بين اللاعبين والإدارة وتمت تسوية أجور اللاعبين.