صور.. أكثر مقدمّات الرياضة إثارة في العالم

قد يكون كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وفرانك ريبيري شخصيات مهمة لكرة القدم الذهبية، ولكنّ فرناندا ليما هي من خطفت الأنظار وعناوين الصفحات. الممثلة والمقدمة البرازيلية التي جلبت ضجة خلال سحوبات كأس العالم لكرة القدم هذا العام، تم اختيارها مجدداً لتقديم جائزة كرة القدم المرموقة في الـ13 من كانون الثاني/يناير المقبل. تعرّفوا على أكثر مقدّمات الرياضة إثارة في العالم إلى جانبها.

ميريا غريساليس الكولومبية – مراسلة أخبار كرة القدم في تيليموندو.



فرناندا ليما البرازيلية - جلبت ضجة خلال سحوبات كأس العالم لكرة القدم هذا العام، وتم اختيارها مجدداً لتقديم جائزة كرة القدم المرموقة في الـ13 من كانون الثاني/يناير المقبل



سارة كاربونيرو الإسبانية – مقدمة مباريات كرة القدم وتتوقّع طفلاً من صديقها إيكر كاسياس اللاعب في ريال مدريد



إينيس ساينز المكسيكية – مقدمة أخبار رياضية مشهورة تعمل لدى سي إن إن.



رايتشيل وايز الإيرلندية – تعمل لدى سكايسبورتز نيوز في بريطانيا.



ماريسول غونزاليس المكسيكية – ملكة الجمال السابقة تعمل الآن مراسلة أخبار رياضية لدى تيليفيزيا ديبورتيس.



لورا إيسبوستو الإيطالية – بعد سعيها للعمل في عرض الأزياء في لوس أنجيلس، عادت لورا إلى وطنها الأم لتصبح مراسلة أخبار رياضية.



لارا ألفاريز الإسبانية – تغطّي في عملها كصحفية أخبار الرياضة وتعمل لدى شبكة تيليسينكو آند إينيرجي الإسبانية.



مولي كيريم – بعد تخرجها، بدأت مولي بالعمل لدى إي إس بي إن وهي الآن تعمل مع سي بي إس سبورتس.



كريستي غالاغير – درست الصحافة في الجامعة قبل أن تصبح مساعدة منتج في العام 1996. وفي العام 1998 عيّنتها شبكة سكاي نيوزسبورتز حيث تعمل اليوم.



إيلاريا داميتشو الإيطالية – أشهر مقدّمة أخبار كرة قدم إيطالية وهي مشهور بمغازلتها الجريئة للرجال لدرجة أن فيكتوريا بيكهام منعت زوجها من إجراء مقابلة معها خلال فترته في إيه سي ميلان.



جورجي تومسون البريطانية – تعمل لدى القناة التلفازية التابعة لفورميولا ون.



كيت عبدو البريطانية – بريطانية المولد والنشأة، تتقن الألمانية، الإسبانية والفرنسية بطلاقة. انتقلت إلى ألمانيا لتعمل مع الطافم الأوروبي لسكاي سبورتس.



هايلي مكوين – ابنة مدافع مانشستر يونايتد السابق، غوردون مكوين، بدأت مشوارها المهني بالعمل لدى "إم يو تي في".

