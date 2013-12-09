صدر "فرناندا" المكشوف يحرم الإيرانيين من قرعة كأس العالم

حرم المشاهدون الإيرانيون من متابعة النقل المباشر لقرعة مونديال 2014 بالبرازيل الجمعة الماضية على التلفزة الإيرانية حسب موقع "لوبوان" .

قطع البث لم يكن نتيجة عطب تقني وإنما بسبب لباس المقدمة البرازيلية "فرناندا ليما " الذي لم يكن على هوى المسؤولين عن القناة الرسمية الإيرانية.

كل شيء كان مهيئا لتمكين المشاهد الإيراني من متابعة هذا الحدث، ولكن بفارق زمني بسيط كما هي العادة تفاديا لاستقبال صور غير مرغوب فيها.

لم تتأخر الصور في الظهور في بداية البث مع إطلالة المقدمة بفستانها المكشوف "أكثر من اللازم" مما سبب إحراجا للمسؤولين عن البث.ونظرا لصعوبة حذف هذه الصورة التي ستستمر طيلة العرض، فضل المراقبون وقف البث نهائيا. مما اثأر انزعاج المشاهدين الذي لم يؤثر فيه اعتذار المذيع .

وبعد دقائق هجم الإيرانيون على صفحة "فرناندا" على فايسبوك، واستمر هجومهم لعدة أيام بعدها متهمين المقدمة البرازيلية بعدما الإحتشام ،وحملوها مسؤولية حرمانهم من متابعة قرعة كأس العام مباشرة.