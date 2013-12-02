الاعتداء على إبراهيموفيتش بالحجارة في باريس

تعرضت حافلاتا باريس سان جيرمان وليون الفرنسيان للاعتداء عقب المباراة التي جمعت بينهما الأحد في العاصمة باريس.

وتعرضت حافلاتا الفريقين عقب المباراة لاعتداء من مثيري الشغب بعد مباراتهما التي جرت في ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وأعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري أن سيارة الفريق تعرضت للرجم بالحجارة وتم كسر نوافذها، كما أن حافلة ليون تعرضت لنفس الشيء.

وذكرت قناة "كانال بلوس" الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من بلدة شافيل، بعد أسبوع واحد فقط بعد واقعة إصابة ثمانية من جمهور سانت إتيان خلال اشتباكات عقب مباراة جرت في ملعب "ليانز الريفيرا" في نيس، ومنذ هذه الأحداث تم منع سانت إتيان من خوض أي مباراة على أرضه لنهاية العام الحالي.

وكان باريس سان جيرمان حامل اللقب قد سحق ليون برباعية نظيفة في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي.

فعلى ملعب بارك دي برانس في العاصمة، افتتح باريس سان جيرمان الذي لم يعرف طعم الهزيمة (4 تعادلات) من ركنية نفذها البرازيلي لوكاس مورا وتابعها الأوروغوياني إدينسون كافاني برأسه في شباك ريمي فيركوتر (36) مسجلا هدفه العاشر.

وحصل كافاني على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل الحارس فيركوتر انبرى لها السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بنجاح وسجل بدوره الهدف العاشر، وفي الشوط الثاني، أضاف القائد البرازيلي تياغو سيلفا الهدف الثالث بمتابعة رأسية لكرة وصلته من ركلة ركنية، قبل أن يسجل إبرا هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء والرابع لفريقه ، لينفرد بصدارة الهدافين (11 هدفا).