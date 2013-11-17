بيليه يفضل مشاهدة رونالدو في كأس العالم

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية البرازيلي بيليه أنه يفضل أن يتأهل المنتخب البرتغالي لكأس العالم بذلا من منتخب السويد لكون الشعب البرازيلي يحب مشاهدة كريستيانو رونالدو على حساب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش .

وقال بيليه: "تأهل السويد وإقصاء البرتغال سيشعر الشعب البرازيلي بالحزن لكون الجميع هنا يحب رونالدو ويتمنى مشاهدته في البرازيل وفي كأس العالم ."

وفازت البرتغال الجمعة الماضي على السويد بهدف لرونالدو في ذهاب الملحق، وتنتظرها مقابلة الإياب الثلاثاء المقبل في استوكهولم .

وتابع بيليه قوله: "أن يفقد مونديال البرازيل نجما مثل كريستيانو رونالدو هو خيبة أمل كبيرة وأمر مخزي فعلا، إنه لاعب كبير ونأمل أن يبلغ النهائيات ."

ويخشى البعض من تصريحات بيليه الذي كانت دائما فألا سيئا على عدة منتخبات ومنها منتخب بلاده حيث كلما رشح منتخبا فشل سواء في الإقصائيات أو في النهائيات .