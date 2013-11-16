رونالدو وإبراهيموفيتش: لقاء الإياب صعب

رونالدو وإبراهيموفيتش: لقاء الإياب...

النجمان يتفقان على صعوبة لقاء الإياب بين السويد والبرتغال رغم فوز زملاء رونالدو بهدف نظيف في الذهاب

المصدر: الرباط- (حاص) من نور الدين ميفراني

أكد النجمان كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش أن لقاء الإياب الذي يجمع منتخبي بلادهما في استوكهولم الثلاثاء القادم صعب ومفتوح على كل الإحتمالات رغم فوز البرتغال في الذهاب بهدف نظيف .

وقال قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو: "لن أعدكم بالتأهل، سنذهب للسويد من أجل القتال للفوز بمقعد في النهائيات فالحظوظ متساوية رغم كوننا نتوفر على فارق هدف و كنا نتمنى أن يكون أكبر".

وسجل رونالدو الهدف الوحيد في اللقاء من ضربة رأسية كما حرمه القائم من هدف ثان بعد ضربة رأسية أيضا .

و لم يقدم زلاتان إبراهيموفيتش مستوى جيد في اللقاء وكان في صراع مع مدافع ريال مدريد بيبي الذي قدم لقاء جيد وأوقف خطورة إبرا .

وقال قائد منتخب السويد: "نأمل أن نتمكن من التأهل في الإياب لكن لن يكون سهلا فكما قلت لكم البرتغال تملك فريقا جيدا، و لكن من الأحسن أن نخسر بهدف لصفر بذل الخسارة بهدفين لصفر".

و تلتقي السويد و البرتغال الثلاثاء لحسم التأهل للمونديال البرازيلي .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السويد
كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر
تاريخ التحديث