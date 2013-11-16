كارثة في مدريد.. إصابة خضيرة تبعده 6 أشهر عن الملاعب

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سامي خضيرة لاعب ارتكاز ريال مدريد يتعرض لإصابة يُنقل بعدها للمشفى وتشير الفحوصات إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة.