كارثة في مدريد.. إصابة خضيرة تبعده 6 أشهر عن الملاعب

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الألماني عن إصابة نجم منتخبه ونادي ريال مدريد الاسباني سامي خضيرة، بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما يعني غيابه عن الملاعب لستة أشهر على الأقل وذلك بحسب التقرير الرسمي.
وقد أصيب خضيرة في المواجهة الودية أمام إيطاليا ونقل إلى المشفى فوراً، فهو سيغيب عن معظم منافسات الموسم مع نادي ريال مدريد، لكنه قد يستطيع اللحاق ببداية كأس العالم بحسب ما أكد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الألماني هانز ويلهم ولفراث .
وعلّق يواكيم لوف على أخبار إصابة خضيرة قائلاً: "إنها ضربة كبيرة لنا …لكن خضيرة مقاتل شجاع داخل وخارج الملعب ولديه دائماً تفكير إيجابي للأمور، وأنا متفائل بقدرته على العودة قبل كأس العالم …نتمنى أن يسير العمل الجراحي بالشكل الأمثل وأن يتعافى قريباً جداً."