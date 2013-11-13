إبراهيموفيتش: رونالدو مرشح لبلوغ المونديال

عبر زلاتان إبراهيموفيتش عن رغبته في قيادة منتخب بلاده نحو مونديال البرازيل، مؤكداً أنه في حالة جيدة ويأمل في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف رفقة السويد رغم كونه أعترف بصعوبة المهمة أمام منتخب يقوده كريستيانو رونالدو المرشح الفعلي للفوز والذهاب للبرازيل .

وقال إبرا: "أحلم بتحطيم الرقم القياسي من الأهداف، وأن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلادي، أتحمل المسؤولية وأعرف قيمتها، سأحاول بكل ما أملك من قوة تأهيل منتخب بلادي للنهائيات فأنا في قمة مستواي وفي حالة جيدة."

وأضاف: "البرتغال فريق قوي ويملك فرديات جيدة وكريستيانو رونالدو مرشح لقيادة منتخب بلاده، لكن الوصول لكأس العالم مهمة صعبة."

واعتبر زلاتان إبراهيموفيتش أن المستوى الحالي الذي يقدمه يعطيه الأمل في تحقيق الهدف والبلوغ للنهائيات، وأضاف: "الأصعب بالنسبة لي أني أرغب في أن أقدم كل يوم الجديد، وأطور نفسي رغم أن الكل يعتبري في قمة مستواي."

وعاد زلاتان للحديث عن رباعيته في مرمى أندرلخت مؤكداً أنه لم يصدق نفسه، وقال: "لم يكن أمراً عادياً بعد الهدف الثالث بدأ الجمهور يصفق لي حالة لم أشهدها في حياتي لكنها وقعت وأريد أن أشكرهم على ذلك مرة أخرى، وعلى الأقل عشت هذه اللحظة مرة في حياتي، وأتمنى أن أعيدها يوماً."

وأكد زلاتان أنه كان قريباً من مغادرة فريقه باريس سان جرمان، لكن لقاءه مع الرئيس جعله يبقى لأنه أحس أنه مهم للفريق ويرغب في بقاءه لفترة أطول.