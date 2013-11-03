الأرجنتين و نيجيريا إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم للناشئين

دبي- تأهلت الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما بعد فوزها 2-1 على ساحل العاج في دور الثمانية للمسابقة السبت.
وتقدم خواكين إيبانيز بهدف مبكر للأرجنتين في الدقيقة السادسة وأضاف رودريغو مورييرا الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وضغط منتخب ساحل العاج في الشوط الثاني وقلص الفارق عن طريق ركلة جزاء نقذها فرانك كيسي في الدقيقة 78.
وستلعب الأرجنتين بذلك مع المكسيك المدافعة عن اللقب الثلاثاء المقبل على بطاقة الظهور في نهائي المسابقة المقامة بالإمارات.
كما فازت نيجيريا على أوروغواي 2-0 وتأهلت للدور قبل النهائي في البطولة وأحرز أهداف المباراة تايو اووني.
وستقابل نيجيريا بطلة العالم ثلاث مرات السويد الثلاثاء المقبل.