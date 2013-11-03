الأرجنتين و نيجيريا إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم للناشئين

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إيبانيز و مورييرا يسجلان أهداف الأرجنتين في مرمى ساحل العاج ونيجيريا تفوز على أوروغواي بهدفين نظيفين.