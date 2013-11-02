ثالث أفضل صفقات الدوري السويسري "مصرية"

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اللاعب المصري الشاب ينتقل من نادي إنبي المصري إلى لوزيرن بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في بطولتي أمم أفريقيا للشباب، وكأس العالم تحت 19 عاماً.