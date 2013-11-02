ثالث أفضل صفقات الدوري السويسري "مصرية"

اختارت صحيفة "بليك" السويسرية الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، ضمن أفضل الصفقات التي أجريت في الدوري السويسري هذا الصيف.
كهربا كان قد انتقل من إنبي إلى لوزيرن بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في بطولتي أمم أفريقيا للشباب، وكأس العالم تحت 19 عاماً التي أقيمت في تركيا الصيف الماضي.
وجاء ترتيب كهربا "ثالثاً" بين أفضل صفقات فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بسويسرا.
يذكر أن كهربا يقدم مستوى مذهل مع الفريق السويسري هذه الأيام، حيث سجل 3 أهداف في آخر ثلاث مباريات مع لوزيرن قاده بها للمركز الثالث بالدوري السويسري.